Лишилась должности: выходка жены Карла III шокировала британцев

К нынешней супруге Карла III Камилле Паркер-Боулз британцы всегда относились неоднозначно. А недавно о королеве-консорте узнали одну непригляную правду: этот факт биографии ее явно не красит.

Еще в начале 60-х будущая невестка Елизаветы II работала секретарем в лондонской организации. По непонятной причине Камилла уволилась оттуда и устроилась ассистенткой дизайнера интерьеров. Однако и здесь Паркер-Боулз не удалось построить карьеру. Из-за опоздания на работу ее уволили, и даже благородное происхождение Камиллы не спасло ситуацию. Супруга нынешнего британского монарха никогда не отличалась примерным поведением, и этот эпизод — очередное тому подтверждение.

Позднее Паркер-Боулз пробовала себя и в других областях. Камилла всегда любила рисовать и даже занималась с частным репетитором, чтобы улучшить свои навыки. Однако результат получался удручающим. Как-то королева-консорт признавалась, что почти все ее работы оказывались в мусорной корзине.