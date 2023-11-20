Лишила Утяшеву золота, а после унизила: Кабаева наделала шума и даже не извинилась

В 2020 году Россия впервые за долгие годы осталась без золота в художественной гимнастике на Олимпиаде: Дина Аверина стала второй. Проигрыш спортсменки раздосадовал Ляйсан Утяшеву. Однако после публичных комментариев коллеги ей жестко ответила Алина Кабаева, заявившая, что ее бывшая подруга не выиграла ни одной медали для родной страны.

Слова Кабаевой прозвучали жестоко в контексте того, что Утяшева в свое время лишилась награды именно благодаря ей. В 2001 году Ляйсан стала первой на чемпионате мира в Мадриде, однако вскоре почетное звание у гимнастки отобрали. Все из-за допинг-скандала, развернувшего вокруг ее коллег.

В крови Алины Кабаевой и Ирины Чащиной нашли мочегонный препарат: победа россиянок в командном первенстве была аннулирована. Увы, год спустя Утяшева получила серьезную травму ноги и в 2006-м была вынуждена завершить спортивную карьеру.