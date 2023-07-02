Лишила старика семьи: что известно о русской вдове Лайонела Локриджа из «Санта-Барбары»

Сердцеед Лайонел Локридж был одним из самых харизматичных героев «Санта-Барбары». Роль исполнил Николас Костер, который скончался 26 июня 2023 года.

Последние десять лет актер жил с Еленой Бородулиной — фанаткой из России, которая моложе него на 42 года. Их знакомство состоялось в Сети в 2010 году. Елена нашла личную страницу Николаса и отважилась ему написать. Так завязалось их общение, приведшее к первой встрече в Москве. После этого Бородулина нанесла актеру ответный визит и приехала к нему в Нью-Йорк. Так они поняли, что не могут жить друг без друга.

Ради возлюбленного Елена перебралась в Штаты. Костеру же предстоял долгий и мучительный бракоразводный процесс. Но чувство к русской поклоннице оказалось настолько сильным, что никакие трудности его не остановили. Ради Елены артист бросил жену и детей, о чем никогда не жалел.

Бородулина и Костер прожили вместе десять счастливых лет, хотя многие предрекали им скорый развод. Поначалу коллеги и родственники не понимали, что именитый актер нашел в этой простоватой иностранке. Николас не обращал на критиканов никакого внимания, ведь Елена стала для него всем.

89-летний актер скончался на руках у супруги, которая не отходила от него ни на шаг.