Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день

Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день

14 августа 2025 20:32
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день

Именно такие выдуманные линии сделали сериал по-настоящему захватывающим.

В «Великолепном веке» у Ибрагима-паши и так хватало врагов, но сценаристы подбросили ему ещё один удар — историю о незаконнорожденной дочери. Девочка, появившаяся на свет от Нигяр-хатун, стала настоящей бомбой замедленного действия. И если близнецы, рождённые в браке, были в центре дворцового внимания, то судьба малышки оказалась куда мрачнее.

Рождение под гневом султановой сестры

По сюжету, Кадер родилась примерно в 1529 году, вскоре после близнецов. Для Хатидже-султан измена мужа стала личным оскорблением. Первым порывом было — избавиться и от служанки, и от её ребёнка. Но в последний момент победило милосердие: девочку объявили мёртвой, а на самом деле передали на воспитание няне.

Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день

Детство в тени и интриги Хюррем

Годы шли, и Кадер жила в изоляции, не зная ни отца, ни матери. Но дворцовые секреты редко остаются в сундуке под замком — о ней случайно узнала Хюррем-султан.

Та не упустила шанс ударить по сопернику и начала шантажировать великого визиря: мол, верну дочь, если уберёшь Фирузе. Ибрагиму пришлось лавировать между женой, любовницей и собственным ребёнком, но затянувшиеся интриги лишь ускорили трагическую развязку.

Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день

Короткое счастье и последний приказ

Воссоединение с дочерью оказалось недолгим. Поняв, что его время во дворце на исходе, Ибрагим перед своей казнью в 1536 году успел отправить девочку, уже известную как Эсманур, к родственникам в Паргу. Там она должна была быть в безопасности. Но и эта передышка была временной — семья бежала в неизвестном направлении, опасаясь мести врагов визиря.

Нигяр ищет, но не находит

Нигяр-хатун пыталась разыскать дочь, но родня Ибрагима решила спрятать её так, чтобы ни один человек из Топкапы не смог отыскать. Слишком велик был риск, что девочку втянут в очередной виток борьбы за власть.

Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день

Её дальнейшая судьба осталась за кадром, а поклонникам сериала остаётся лишь строить догадки — выросла ли она в тишине далёкой деревни или всё же вернулась в мир, где каждый шаг мог стоить жизни.

Ранее мы писали: Отец шехзаде, убийца сына Кесем, евнух: Сюмбюль-ага из «Великолепного века» также был философом (7 глубоких цитат)

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Османские лекари видели симптом, но не причину: загадочную смерть Хюррем попытались объяснить врачи — и малярия тут ни при чем Османские лекари видели симптом, но не причину: загадочную смерть Хюррем попытались объяснить врачи — и малярия тут ни при чем Читать дальше 15 августа 2025
Ибрагима на самом деле сгубила вовсе не Хюррем: «Великолепный век» наплевал на главный конфликт реальных Паргалы и Сулеймана Ибрагима на самом деле сгубила вовсе не Хюррем: «Великолепный век» наплевал на главный конфликт реальных Паргалы и Сулеймана Читать дальше 13 августа 2025
«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков «Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков Читать дальше 12 августа 2025
Хюррем бы не вывезла раз на раз: одну из главных красоток «Великолепного века» в сериале «слили» из-за дичи в сценарии Хюррем бы не вывезла раз на раз: одну из главных красоток «Великолепного века» в сериале «слили» из-за дичи в сценарии Читать дальше 12 августа 2025
«Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город «Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город Читать дальше 14 августа 2025
Больше всего на свете Сулейман любил вовсе не Хюррем: Роксолана, в ответ на признание султана, лишь рассмеялась Больше всего на свете Сулейман любил вовсе не Хюррем: Роксолана, в ответ на признание султана, лишь рассмеялась Читать дальше 13 августа 2025
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты» Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты» Читать дальше 14 августа 2025
Один из любимых сериалов Стивена Кинга написал он сам — посмотреть целиком можно всего за 4 часа Один из любимых сериалов Стивена Кинга написал он сам — посмотреть целиком можно всего за 4 часа Читать дальше 14 августа 2025
Отец шехзаде, убийца сына Кесем, евнух: Сюмбюль-ага из «Великолепного века» также был философом (7 глубоких цитат) Отец шехзаде, убийца сына Кесем, евнух: Сюмбюль-ага из «Великолепного века» также был философом (7 глубоких цитат) Читать дальше 14 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше