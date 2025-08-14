Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день

В «Великолепном веке» у Ибрагима-паши и так хватало врагов, но сценаристы подбросили ему ещё один удар — историю о незаконнорожденной дочери. Девочка, появившаяся на свет от Нигяр-хатун, стала настоящей бомбой замедленного действия. И если близнецы, рождённые в браке, были в центре дворцового внимания, то судьба малышки оказалась куда мрачнее.

Рождение под гневом султановой сестры

По сюжету, Кадер родилась примерно в 1529 году, вскоре после близнецов. Для Хатидже-султан измена мужа стала личным оскорблением. Первым порывом было — избавиться и от служанки, и от её ребёнка. Но в последний момент победило милосердие: девочку объявили мёртвой, а на самом деле передали на воспитание няне.

Детство в тени и интриги Хюррем

Годы шли, и Кадер жила в изоляции, не зная ни отца, ни матери. Но дворцовые секреты редко остаются в сундуке под замком — о ней случайно узнала Хюррем-султан.

Та не упустила шанс ударить по сопернику и начала шантажировать великого визиря: мол, верну дочь, если уберёшь Фирузе. Ибрагиму пришлось лавировать между женой, любовницей и собственным ребёнком, но затянувшиеся интриги лишь ускорили трагическую развязку.

Короткое счастье и последний приказ

Воссоединение с дочерью оказалось недолгим. Поняв, что его время во дворце на исходе, Ибрагим перед своей казнью в 1536 году успел отправить девочку, уже известную как Эсманур, к родственникам в Паргу. Там она должна была быть в безопасности. Но и эта передышка была временной — семья бежала в неизвестном направлении, опасаясь мести врагов визиря.

Нигяр ищет, но не находит

Нигяр-хатун пыталась разыскать дочь, но родня Ибрагима решила спрятать её так, чтобы ни один человек из Топкапы не смог отыскать. Слишком велик был риск, что девочку втянут в очередной виток борьбы за власть.

Её дальнейшая судьба осталась за кадром, а поклонникам сериала остаётся лишь строить догадки — выросла ли она в тишине далёкой деревни или всё же вернулась в мир, где каждый шаг мог стоить жизни.

