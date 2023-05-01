«Лишил сна и покоя»: раздетый Бондаренко заставил пищать от восторга даже замужних

Станислав Бондаренко начал карьеру еще во время учебы в ГИТИСе. Роль от роли он завоевывал российских зрителей, которые теперь следят за его жизнью в социальных сетях.

Поклонники не пропускают ни одной публикации артиста, а тот старательно привлекает к себе внимание. Например, он поделился кадром, на котором позирует по пояс оголенным. Как признался Бондаренко, тренировки он начал посещать ради подготовки к одной из ролей и решил поделиться с фанатами результатом.

Подписчицы не смогли пройти мимо откровенной публикации. В комментариях они осыпали Бондаренко комплиментами и признаниями в любви, отметив, что считают его одним из самых привлекательных артистов страны.