Лишил известную актрису заработка ради мести: правда о Рязанове вышла наружу

Далеко не все коллеги были в восторге от характера знаменитости.

Эльдар Рязанов давно признан одним из самых талантливых режиссеров СССР. Зрители со всего мира высоко ценят его сюжеты и ярких персонажей, разбирая фильмы на цитаты. При этом, как оказалось, в работе постановщик не ценил чье-либо мнение и ревностно относился к своим задумкам.

По словам актрисы Инны Выходцевой, однажды между Рязановым и ее мужем Львом Поляковым разгорелся конфликт. Дело в том, что актер любил предлагать режиссерам идеи по развитию своих персонажей, но постановщик не был в восторге от такой инициативы. В итоге он с трудом вытерпел все высказывания Полякова, а после отказался от сотрудничества с ним.

Спустя некоторое время Рязанов узнал, что Выходцева, которая регулярно озвучивает его фильмы, — супруга Полякова, что сразу же напомнило ему о старых обидах.