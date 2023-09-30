Лишенная работы Ахеджакова нашла сомнительный способ заработка: получает в валюте

С годами большинство тружеников уходит на пенсию. Однако многие артисты не готовы расставаться со сценой, со светом софитов и овациями. 85-летняя Лия Ахеджакова не оставляет активную творческую деятельность. Звезда активно снимается в кино и участвует в театральных постановках. Правда, по всей видимости, предложений на родине актрисе не хватает, поэтому она отправилась за границу.

Ахеджакова попрощалась со столичными театрами и уехала на заработки в заграничное турне: гастроли продлятся вплоть до середины ноября. Артистка показывает зрителям спектакль «Мой внук Вениамин», поставленный по мотивам пьесы Людмилы Улицкой. Знаменитость уже успела выступить в Армении и Грузии. Посмотреть на актрису можно было за 150 лари, что по нынешнему курсу составляет около 5 тысяч 500 рублей.

В списке Лии Ахеджаковой еще несколько стран. В октябре актриса будет колесить по Германии, а в следующем месяце отправится в заснеженную Швейцарию. Но поклонники не торопятся посещать постановки с участием звезды: зрители отмечают, что залы полупустые. Об этом пишет «Комсомольская правда».