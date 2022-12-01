Лишь женщины с этими 2 именами обречены на одиночество и забвение: вот как их зовут

Мечта любой женщины - встретить на своем пути мужчину, с которым можно будет прожить долго и счастливо, словно в сказке. Ответственный, талантливый, умный - у каждой представительницы прекрасного пола свои представления о качествах, которыми должен быть наделен ее принц. Одни девушки рано или поздно воплощают в жизнь свою заветную мечту, связав свою судьбу с любимым человеком. Другие же никак не могут обрести личное счастье и остаются без пары. По мнению экспертов в области эзотерики, причина одиночества может таиться в имени. Они рассказали, обладательницы каких имен не пользуются успехом у мужчин.

Евгения

Обладательница имени Евгения, как правило, испытывает трудности с устройством своей личной жизни. Женщина, которую родители нарекли таким именем, и рада была бы завести семью и детей, однако представители сильного пола не спешат вступать с ней в романтические отношения. Даже если в судьбе Жени появляется интересный мужчина, совсем не факт, что он задержится рядом с ней надолго.

Снова оставшись в одиночестве, Евгения задается вопросом: что с ней не так?

По мнению экспертов, причина - в энергетике имени. Женя, как и многие другие носительницы имен, производных от мужских, зачастую невольно перенимает качества, которые традиционно свойственны представителям сильного пола. Даже в тех случаях, когда Евгения пытается выглядить слабее, чем есть на самом деле, потенциальные женихи все равно чувствуют ее внутренний стержень. Решив, что Женя в них вовсе не нуждается, они исчезают из ее жизни.

Ирина

Обладательница имени Ирина также славится своим сильным характером. Женщины, которые носят это имя, являются прирожденными лидерами. С юных лет они демонстрируют недюжинные интеллектуальные и организаторские способности, которое со временем только возрастают.

Ирине интересно повышать свой скилл, вместо того чтобы бегать на свидания, она проводит время за составлением проектов и рабочих планов - когда у Иры что-то получается, она испытывает настоящее удовольствие.

Вот только однажды, оглянувшись по сторонам, Ирина понимает, что достигла всех возможных вершин, а разделить свой триумф совершенно не с кем. В погоне за карьерными успехами носительница этого имени забывает о том, что личной жизни также стоит уделять внимание. Довольно часто она несчастна в любви не только потому, что оттолкнула кандидатов своим непростым характером, но и потому, что не может найти для себя достойного спутника.