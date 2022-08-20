«Лишь вершина айсберга»: правда об экстремальном похудении Долиной раскрыта

Лариса Долина последние годы известна не только своим творчеством, но и эффектным преображением. Дело в том, что певице удалось избавиться от лишнего веса, поэтому теперь она старается не перешагивать отметку в 55 килограмм. Как утверждает артистка, подобных результатов она смогла добиться с помощью интервального голодания. При этом, по словам экспертов, певица обманывает своих поклонников.

Как рассказала диетолог Марият Мухина, интервальное голодание — весьма опасный метод диеты. Дело в том, что из-за больших перерывов в организме может скапливаться желчь. Поэтому к подобным методам стоит прибегать только под присмотром врачей. И Долина, по словам эксперта, не рассказывает всей правды о похудении, потому что точно консультируется со специалистом.

«Рассказы про интервальное голодание только вершина айсберга... Слова Долиной, что она просто не ест 19 часов без сопутствующих моментов, — абсурд», — рассказала эксперт в беседе с порталом Woman.ru.

Также она отметила, что Долина давно известна в среде профессиональных диетологов. Она регулярно рекламирует диеты, которые могут быть опасны для здоровья, но никогда не раскрывает всех подробностей поклонникам.