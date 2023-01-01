Лишь в одном фильме Леонов и Никулин сыграли вместе: лучший выбор на Новый год

Зрители до сих пор в восторге от совместной работы легенд экрана.

Юрий Никулин и Евгений Леонов подарили советскому зрителю десятки ярких ролей. Артисты приняли участие во многих культовых лентах, но, как оказалось, практически никогда не работали вместе. Исключением стала новогодняя комедия «Сказки русского леса», которая вышла на экраны в 1966 году.

Сюжет новогоднего мюзикла был достаточно прост: несколько человек оказываются в новогоднем лесу, где на них ведется охота. Фильм стал своеобразным ответом «Голубому огоньку» и одной из первых праздничных лент, выпуск которой спустя годы стал традицией.

Помимо Никулина и Леонова в ленте приняли участие и другие прославленные артисты. Андрей Миронов, Муслим Магомаев, Аркадий Райкин и другие звезды собрались на съемочной площадке, чтобы развлекать советского зрителя.

Как отмечают пользователи Сети, картина до сих пор выглядит интересно. Привлекают фанатов как яркие музыкальные номера, так и прекрасный актерский состав, ведь больше ни в одном фильме нельзя увидеть так много звезд сразу.