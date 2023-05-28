Лишь спустя полвека в «Иронии судьбы» заметили странный ляп: сложная загадка

Комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!» стала одним из главных фильмов советского кинематографа. Целые поколения зрителей до сих пор с удовольствием наблюдают за приключениями Жени Лукашина, однако мало кто догадывается, какой ляп позволили себе создатели картины.

Главная ошибка фильма связана с основой его сюжета — многоквартирным домом. Дело в том, что на самых первый минутах Лукашин в исполнении Андрея Мягкова заявляет, что ему нужно ехать по адресу 3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12, 4-й этаж. Таким образом становится понятно, что квартира героя находится на четвертом этаже.

Когда же Лукашин оказывается в подъезде, то в некоторых сценах на площадке можно заметить 15-ю квартиру, а также 11-ю. Из этого можно сделать вывод, что на этаже в типовом доме находится шесть квартир. Однако дом не может быть построен таким образом, ведь на этажах ниже квартир не останется.

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданную недоработку сюжета. По их мнению, создатели даже не догадывались об этой проблеме, ведь все подъезды были построены в павильонах на «Мосфильме», а съемки не проходили в настоящих домах.