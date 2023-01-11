Лишь советские космонавты брали в полеты оружие: на Западе смеялись, но не учли важное

В космосе предостаточно опасностей, которые угрожают жизни отважных космонавтов, но еще большую угрозу представляет для них возвращение на родную землю. Приземление звездного экипажа может обернуться трагедией вовсе не из-за проблем с кораблем.

К примеру, в 1965 году Павел Беляев и Алексей Леонов успешно закончили свою миссию на орбите и вернулись на сушу. Однако они оказались в густых лесах Сибири, где опасность уже исходит от медведей и волков. Отбиться от хищников помог именно пистолет, который был у космонавтов.

После этого случая советские инженеры разработали новое оружие, способное помочь астронавту после приземления в незапланированном месте. С такой пушкой тренировались даже американские летчики, которые проходили учения на советских базах. Один из них со смехом рассказывал, как они тренировались с этим пистолетом и стреляли по пивным бутылкам. Однако именно такое обучение служит гарантом успешного возвращения на родину.