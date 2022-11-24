Лишь одну женщину Сулейман ценил больше Хюррем: и это не валиде

Султан Сулейман известен не только своим правлением, но и отношениями с Хюррем-султан, которая оказалась в его гареме как рабыня Александра. Тысячи зрителей наблюдали за развитием их истории любви в сериале «Великолепный век», но, как оказалось, сердце правителям принадлежало не только рыжеволосой избраннице.

Так, еще до появления Хюррем во дворце правитель уделял все свое внимание Гюльфем-хатун. Познакомились они, когда правитель был еще шехзаде, и в то время наложница родила ему сына, который скоропостижно скончался.

Вступление Сулеймана на трон и знакомство с Хюррем никак не сказались на их отношениях. Султан также общался со своей наложницей и никогда не ссорился. Они прекрасно понимали друг друга, находили общий язык, а иногда правитель даже мог спросить совета у Гюльфем.

Как уверены преданные поклонники сериала, именно Гюльфем Сулейман ценил больше всех женщин вокруг себя. Он считал ее верным соратником и рассчитывал на ее поддержку.

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