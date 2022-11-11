Лишь одну женщину называли женой Моисеева: посмотрите на эту американку

Борис Моисеев за годы жизни не успел обзавестись семьей и наследниками. Однако ему все же повезло встретить спутницу, которая стала ему самым близким человеком.

Около 25 лет назад Моисеев познакомился с американкой Адель Тодд. Доподлинно не известно, как именно произошла их первая встреча. Но сообщается, что Адель владеет ювелирными салонами и живет в Нью-Йорке. Их общение довольно быстро переросло в крепкую связь, которая продолжалась до смерти известного артиста.

Несколько лет назад в СМИ даже появилась информация о свадьбе Моисеева и Тодд. Сам артист никак не подтверждал эти слухи, но его директор и близкий друг Сергей Горох в беседах нередко называл Тодд именно женой артиста.

Близкие друзья жили в разных странах, но Моисеев регулярно летал в гости к Тодд. Он любил останавливаться в ее особняке в Майами и наслаждался общением с ней. Как уверяли близкие артиста, только рядом с Тодд он был счастлив и отдыхал душой.

Последние же месяцы жизни Моисеев был вынужден провести вдали от своей близкой подруги. Неизвестно, смогла ли Тодд прилететь на похороны к музыканту и как сильно на нее повлиял уход Моисеева, ведь она пока не давала никаких комментариев в СМИ.