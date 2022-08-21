Лишь одна советская сказка удостоилась любви иностранцев: россияне поймут

За 70 лет в Советском союзе сняли десятки сказок, одна лучше другой. Россияне с трудом могут выбрать любимую, а вот иностранцы определились быстро и легко. Ею оказалось творение любимого миллионами Марка Захарова.

Режиссер, по мнению зарубежных рецензентов, создал такую красоту, что заставил пожалеть о невозможности погостить в России. История, декорации, музыкальное сопровождение — все оказалось на высоте. И речь идет о картине «Обыкновенное чудо».

«В диалогах есть доля сатиры, фильм очень веселый, но также в нем много вдумчивых и трогательных моментов. История заставила меня смеяться, плакать и сопереживать. И я в восторге от фэнтези-элементов», — поделился мнением один из пользователей IMDb.

Плюсами сказки отметили также и динамичность: несмотря на внушительный хронометраж, сюжет не показался иностранцам утомительным. Игра актеров хоть и слишком театральная, все равно подкупила зрителей. Фильм, заверили комментаторы, можно пересматривать снова и снова.

Благодаря всем этим факторам произведение Захарова получило оценку 8.1 баллов, до которой другим советским сказкам дотянуться не удалось.