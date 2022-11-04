Лишь одна русская актриса получила «Оскар»: никто не угадает ее имя

Имя Лили Кедровой мало у кого на слуху, а ведь актриса является единственной русской обладательницей «Оскара». Судьба этой артистки сложилась удивительно.

Елизавета Кедрова появилась на свет в Петрограде в 1918 году в семье известных музыкантов. Из-за политической ситуации им пришлось переехать в Германию, когда девочке было всего четыре года. Через несколько лет чета Кедровых окончательно обосновалась во Франции.

Будущая обладательница «Оскара» росла в творческой атмосфере и уже в детстве открыла в себе талант к перевоплощению. Первую роль в кино она получила в 1938 году. В середине сороковых Кедрова играла в спектаклях по произведениям русских и французских классиков.

Что касается кино, то артистка снималась преимущественно в комедиях, но до тех пор, пока в 1965 году не состоялся ее мировой триумф. Лента «Грек Зорба» режиссера Михалиса Какоянниса с участием Кедровой была восторженно принята в Голливуде.

За роль мадам Гортензии актриса получила «Оскара». После громкого успеха на Лилю Кедрову посыпались предложения от именитых режиссеров. До сих пор она считается единственной русской актрисой, завоевавшей самую престижную кинонаграду.