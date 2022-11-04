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Киноафиша Статьи Лишь одна русская актриса получила «Оскар»: никто не угадает ее имя

Лишь одна русская актриса получила «Оскар»: никто не угадает ее имя

4 ноября 2022 20:15
Лишь одна русская актриса получила «Оскар»: никто не угадает ее имя

Фильм с ее участием покорил Голливуд.

Имя Лили Кедровой мало у кого на слуху, а ведь актриса является единственной русской обладательницей «Оскара». Судьба этой артистки сложилась удивительно.

Елизавета Кедрова появилась на свет в Петрограде в 1918 году в семье известных музыкантов. Из-за политической ситуации им пришлось переехать в Германию, когда девочке было всего четыре года. Через несколько лет чета Кедровых окончательно обосновалась во Франции.

Будущая обладательница «Оскара» росла в творческой атмосфере и уже в детстве открыла в себе талант к перевоплощению. Первую роль в кино она получила в 1938 году. В середине сороковых Кедрова играла в спектаклях по произведениям русских и французских классиков.

Что касается кино, то артистка снималась преимущественно в комедиях, но до тех пор, пока в 1965 году не состоялся ее мировой триумф. Лента «Грек Зорба» режиссера Михалиса Какоянниса с участием Кедровой была восторженно принята в Голливуде.

Лишь одна русская актриса получила «Оскар»: никто не угадает ее имя

За роль мадам Гортензии актриса получила «Оскара». После громкого успеха на Лилю Кедрову посыпались предложения от именитых режиссеров. До сих пор она считается единственной русской актрисой, завоевавшей самую престижную кинонаграду.

Фото: Global Look Press, кадр из фильма «Грек Зорба» (1964)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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