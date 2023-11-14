Лишь одна метка на носу мужчины гарантирует богатство: женщинам на заметку

С родинками на носу все просто. Если они расположены на правой стороне носа — ждите кучу денег. Если на левой — ждите проблемы и неудачи. Пигментные пятна или другие образования на носовой перегородке тоже не джекпот, а дурной знак.

Родинка прямо под носом означает, что вы сексуальны, бравируете этим качеством, а нрав у вас легкий. Этот признак универсален: касается и женщин, и мужчин.

Во Франции при дворе все наперебой клеили себе мушки. Отметка казалась притягательной для противоположного пола. Кстати, изготавливали их из бархата, а рисовали спецсредствами. Доходило до забавного. По расположению такой мушки можно было узнать, свободна ли дама, а также в каком она расположении духа. Либо же в каком статусе находится мужчина.

Еще одна славная отметка — это родинка на правой щеке. Обычно ее имеют добрые люди. Такая родинка говорит: человек будет жить долго и счастливо, правда, не богато.