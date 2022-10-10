Лишь один знак Зодиака обладает феноменальной интуицией: проверьте, ваш ли он

Кто-то считает интуицию даром, ниспосланным высшими силами, кто-то убежден, что это явление не что иное как игры разума, третьи и вовсе не верят в “это ваше шестое чувство”, мол, все это сказочки для поклонников “Битвы экстрасенсов”. Как бы там ни было, есть люди, которые действительно могут предугадать, что произойдет в будущем, а также с легкостью “считывают” окружающих и их истинные намерения. Астрологи говорят, что феноменальной интуицией от природы наделен только один знак зодиака - рассказываем, какой именно.

Рыбы

Рыбы - последний по счету, двенадцатый знак в гороскопе. Многие астрологи, когда речь заходит о самых мистических представителях зодиакального круга, без сомнений отдают пальму первенства именно Рыбкам. Они считают, что представители водной стихии вобрали в свой характер понемногу от всех предыдущих знаков. Именно поэтому они настолько хорошо “чувствуют” окружающих - потому что хорошо представляют, что происходит у них на душе.

Представители водного знака обладают точной “чуйкой”, которая помогает им интуитивно разбираться даже в тех вопросах, где они несведущи.

Когда Рыбка начинает рассуждать о вещах, в которых вроде бы некомпетентна, и давать советы окружающим, те частенько отмахиваются: мол, откуда тебе знать, как правильно. Астрологи настоятельно советуют не пропускать мимо ушей слова Рыб - они действительно знают, что говорят.

Нужно довериться им - и тогда точно удастся обойти неудачи стороной.

Интуиция этого знака настолько сильна, что помогает его представителям уходить от реальной опасности. Наверное, в арсенале у каждой Рыбки есть история о том, как благодаря необъяснимому предчувствию они перенесли поездку на другое время, не стали заходить в подъезд с незнакомым человеком или просто пораньше отпросились с работы, потому что плохо себя чувствовали - и чудесным образом избежали беды. У большинства Рыб такие истории случаются едва ли не каждый месяц.

Астрологи убеждены, что при желании и терпении Рыбы могут прокачать свой дар до более сложного и высокого уровня.

Они советуют уроженцам водного знака почаще смотреть по сторонам, подмечать поступки других людей, анализировать собственные ощущения, связанные с теми или иными событиями. Рыбы обладают богатым воображением, но астрологи рекомендуют не смешивать фантазии и реальную жизнь - все же грезы это одно, а предчувствия и послания свыше - совсем другое.