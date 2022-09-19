Лишь один советский фильм настроил россиян против СССР: это боевик

Легендарный боевик «Пираты XX века» до сих пор пользуется заслуженной любовью зрителей. А на момент своего выхода в 1980 году лента Бориса Дурова и вовсе мгновенно стала хитом и лидером кинопроката — ее посмотрели почти 88 миллионов человек. Судьба фильма сложилась непросто: из-за того, что герои в кадре занимались запрещенным на тот момент карате, его чуть не запретили. Помогло только лично вмешательство генсека Леонида Брежнева, оставшегося от «Пиратов» в полном восторге.

А вот зрители до сих пор уверены: в том, что один из лучших фильмов отечественного кинематографа едва не оказался на полке, виновата сама советская система. «Этот фильм — показательный пример того, как тупая советская цензура была неспособна что-либо создать. Этому фильму повезло, а скольким не повезло?», «Только сейчас осознал, до какой степени всё-таки была извращена тоталитарная система, будь она трижды проклята», — именно такие комментарии до сих пор можно встретить на просторах сети.

Так или иначе, но фильм, преодолев все препоны, все же дошел до своих зрителей и поклонников. И вот уже более 40 лет героические приключения советских моряков посреди бескрайнего океана никого не оставляют равнодушными.