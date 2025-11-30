Меню
30 ноября 2025 21:01
Лишь один сериал на Западе сейчас обсуждают сильнее, чем «Очень странные дела»: вышел 3 года назад, в России остался незамеченным

И будем честны: оценки у детектива звезд с неба не хватают.

И будем честны: оценки у детектива звезд с неба не хватают.

Пока зрители обсуждают пятый сезон «Очень странных дел» и новые серии «Плюрибуса» (он же «Из многих», он же «Плюмбус» и как только не), на Reddit вдруг завирусился совсем другой сериал.

«Хранитель» (The Watcher), созданный Райаном Мерфи и Иэном Бреннаном еще в 2022 году, неожиданно вырвался в списки самых обсуждаемых шоу платформы, заявляет Collider – хотя в России у него фанатов не так уж и много.

В чем суть?

Сериал основан на реальной истории, опубликованной в СМИ в 2018 году. Семья Брэннок переезжает в идеальный дом в Уэстфилде (Нью‑Джерси), но вскоре начинает получать письма от некоего «наблюдателя» – человека, который заявляет, что следит за ними.

С каждым новым посланием напряжение растет: подозрения падают на всех соседей, а жизнь героев постепенно рушится.

Почему это цепляет?

  • Атмосфера паранойи. Каждый персонаж – потенциальный подозреваемый: от странного соседа, проникающего в дом через старый подъемник, до риелторши (ее играет Дженнифер Кулидж), одержимой прибылью.
  • Ритм повествования. Сериал умело наращивает напряжение: новые улики, секреты и неожиданные повороты не дают зрителю расслабиться.
  • Сильный актерский состав. Наоми Уоттс и Бобби Каннавале в ролях супругов Брэннок передают отчаяние родителей, готовых на все ради защиты семьи.
Что там с финалом?

Здесь Мерфи остается верен себе: концовка, скажем так, вызвала споры. Хотя сериал держит в напряжении до последнего эпизода, ответ на главный вопрос остается открытым. Слишком открытым. Настолько, что оценили этот подход далеко не все.

Ранее мы писали: Это тот самый недостающий пазл: в «Очень странные дела» вернули давно забытого персонажа – плохие новости для Векны

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», «Хранитель»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
