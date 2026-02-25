Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Лишь один российский фильм в 2025 году заработал за границей $1,8 млн — и это не «Мастер и Маргарита» (он на 2-ом месте)



25 февраля 2026 18:07


На фоне успеха сразу анонсировали продолжение.

2025 год выдался для российского кино за рубежом не самым удачным. По итогам года, которые подвнл «Бюллетень кинопрокатчика», наши фильмы заработали на международной арене 9,7 миллиона долларов. Для сравнения: годом ранее эта цифра составляла 16,6 миллиона — падение почти в два раза.

Всего за пределами России показали 33 картины, включая повторные релизы и ретроспективы, но этого хватило лишь на то, чтобы обогнать в рейтинге Мексику и остаться практически в самом низу таблицы.

Главный рынок сбыта по-прежнему Китай. Без него картина была бы совсем печальной. Лидером проката стал совместный российско-китайский проект «Красный шелк» режиссера Андрея Волгина. Фильм собрал 1,8 миллиона долларов, и львиная доля этой суммы пришлась именно на китайские кинотеатры.

Картина рассказывает о 1927 годе: курьеры китайской компартии везут секретные документы через Россию, за ними охотятся агенты Гоминьдана, иностранные разведчики и хунхузы. В ролях Милош Бикович, Елена Подкаминская, Глеб Калюжный и звезды китайского кино.



На втором месте — «Мастер и Маргарита» с 1,6 миллиона долларов. Фильм Михаила Локшина с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь показали в Европе, Латинской Америке и Африке. Но англоязычной версии у картины нет, что сильно ограничило ее потенциал.

Тройку лидеров замыкает «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — 1,3 миллиона долларов. Права на показ купили больше 80 стран, включая почти все государства БРИКС, но реализовать их удалось лишь частично.

Единственный рабочий механизм для выхода на зарубежную аудиторию сегодня — совместное производство с Китаем. Неудивительно, что создатели «Красного шелка» сразу анонсировали продолжение — фильм «Черный шелк». Посмотрим, сможет ли сиквел развить успех или повторит судьбу остальных картин, затерявшихся в прокате.

Ранее мы писали: «Бриллиант»: так звучит вердикт западного критика о советском «Вие» — попал в топ-10 лучших хорроров

Фото: Кадры из фильмов «Красный шелк» (2025 г.), «Мастер и Маргарита» (2025 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Написать отзыв
