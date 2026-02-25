Лишь один российский фильм в 2025 году заработал за границей $1,8 млн — и это не «Мастер и Маргарита» (он на 2-ом месте)

2025 год выдался для российского кино за рубежом не самым удачным. По итогам года, которые подвнл «Бюллетень кинопрокатчика», наши фильмы заработали на международной арене 9,7 миллиона долларов. Для сравнения: годом ранее эта цифра составляла 16,6 миллиона — падение почти в два раза.

Всего за пределами России показали 33 картины, включая повторные релизы и ретроспективы, но этого хватило лишь на то, чтобы обогнать в рейтинге Мексику и остаться практически в самом низу таблицы.

Главный рынок сбыта по-прежнему Китай. Без него картина была бы совсем печальной. Лидером проката стал совместный российско-китайский проект «Красный шелк» режиссера Андрея Волгина. Фильм собрал 1,8 миллиона долларов, и львиная доля этой суммы пришлась именно на китайские кинотеатры.

Картина рассказывает о 1927 годе: курьеры китайской компартии везут секретные документы через Россию, за ними охотятся агенты Гоминьдана, иностранные разведчики и хунхузы. В ролях Милош Бикович, Елена Подкаминская, Глеб Калюжный и звезды китайского кино.

На втором месте — «Мастер и Маргарита» с 1,6 миллиона долларов. Фильм Михаила Локшина с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь показали в Европе, Латинской Америке и Африке. Но англоязычной версии у картины нет, что сильно ограничило ее потенциал.

Тройку лидеров замыкает «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — 1,3 миллиона долларов. Права на показ купили больше 80 стран, включая почти все государства БРИКС, но реализовать их удалось лишь частично.

Единственный рабочий механизм для выхода на зарубежную аудиторию сегодня — совместное производство с Китаем. Неудивительно, что создатели «Красного шелка» сразу анонсировали продолжение — фильм «Черный шелк». Посмотрим, сможет ли сиквел развить успех или повторит судьбу остальных картин, затерявшихся в прокате.

Ранее мы писали: «Бриллиант»: так звучит вердикт западного критика о советском «Вие» — попал в топ-10 лучших хорроров