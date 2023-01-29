Лишь один ребенок Хюррем осчастливил валиде: причину поймет любая бабушка

Среди всех детей валиде выбрала одного и даже дала ему имя.

Властительница султанского гарема и бывшая русская рабыня из Крыма сразу невзлюбили друг друга. Увлечение Сулеймана Александрой плохо влияло на него, да и смотреть, как сердце Махидевран-султан обливается кровью, Айше Хафса не хотелось, ведь старшая наложница Махидевран родила наследника — Мустафу.

Но тут в борьбу за власть включилась Хюррем. Родив падишаху сына, она вообразила себя правительницей гарема, мечтая о том, как станет султаншей. После Мехмета у нее появилось еще три сына: Селим, Баязид и Джихангир. Но внуки от Хюррем-султан не интересовали валиде.

Она искренне радовалась, лишь когда Хюррем родила дочь — Михримах. Сама наложница, рассчитывавшая на появление шехзаде, безмерно расстроилась. Айше Хафса, наоборот, воспряла духом: внучка не представляет угрозы для престолонаследия и напоминает валиде о ее молодости, ведь когда-то она сама родила четырех султанш.

Не все в поведении Хюррем нравилось главной женщине в гареме, но к внучке — луноликой госпоже — она всегда испытывала самые нежные чувства.