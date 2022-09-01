Лишь один похож на отца: раскрыта тайна рождения детей Майкла Джексона

Друзья Майкла Джексона всегда рассказывали, что артист мечтал о большой семье. Но в первом браке с Лизой Мари Пресли детей у музыканта не было. Поговаривали, что женщина не собиралась рожать от певца, поэтому их союз и распался в 1996 году. А уже через несколько месяцев выяснилось, что Майкл женился на медсестре из клиники, где проходил лечение от витилиго. На момент брака Дебби Роу уже была беременна.

В 1997 году она родила сына, которого назвали Принс Майкл Джексон I. Через год Дебби снова стал матерью: в семье появилась дочка Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон. Уже когда дети подросли, журналисты обратили внимание, что мальчик и девочка — светлокожие блондины, не имеющие внешнего сходства с отцом. Ясность в ситуацию внесла Дебби, с которой поп-король развелся в 1999 году. Она объяснила, что процесс оплодотворения происходил в медицинском центре с использованием донорского материала. Поэтому биологически Майкл не имел отношения к детям.

Лишь третий ребенок артиста оказался на него похож. Принс Майкл Джексон II родился в 2002 году от суррогатной матери, к услугам которой прибегнул музыкант.