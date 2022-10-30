Лишь один: назван знак Зодиака, которому несметно повезет этой осенью

Получать подарки всегда приятно, особенно если речь идет о подарках от судьбы. Любимчикам Фортуны везет абсолютно во всех сферах жизни - в работе, финансах, личных отношениях. Однако такое везение сваливается на голову далеко не всем. По словам астрологов, этой осенью удача будет на стороне только одного знака зодиака. Рассказываем, о ком идет речь.

Дева

Представители земного знака привыкли заботиться в первую очередь о других людях, и только потом уже - о себе. Они частенько забывают побаловать себя за различные достижения, потому что считают, что не сделали ничего феноменального. Однако на самом деле Девы ежедневно проделывают колоссальную работу, поэтому мироздание решило отблагодарить уроженцев знака целой лавиной приятных сюрпризов.

В первую очередь представителей земного знака ожидают благоприятные перемены в личной жизни.

Звезды говорят, что осень 2022 года будет для Дев богатой на события, о которых они давно мечтали.

Так, например, одинокие уроженцы знака могут встретить свою вторую половинку. Вполне возможно, что судьбоносная встреча произойдет случайно, поэтому Девам нужно быть настороже - шанс столкнуться с идеальным партнером может представиться где угодно.

Девы, которые уже обрели своего избранника, также получат хорошие известия. Небесные светила говорят о том, что представители знака исполнят свою давнюю мечту и либо отправятся под венец, либо, если речь идет уже о семейной паре, узнают о скором прибавлении в семействе.

Как бы там ни было, для Дев это будет поистине радостное событие, на которое они давно надеялись и которого с нетерпением ждали.

Кроме того, специалисты в сфере астрологии говорят, что у Дев будет много шансов проявить себя в бизнесе и на работе. Осень 2022 года станет лучшим временем для того, чтобы реализовать самые амбициозные проекты или начать восхождение по карьерной лестнице. Руководство в этот период будет довольно представителями знака - Девы точно будут на хорошем счету и в списке первых кандидатов на повышение.

С финансами все также будет складываться удачно. В конце осени Девы могут рассчитывать на щедрую премию, которой с лихвой хватит на то, чтобы воплотить в жизнь свои давние задумки и приобрести вещи, на которые этот знак давно засматривался. Кроме того, сейчас самое время для того, чтобы сделать инвестиции - астрологи говорят, что они оправдают себя в будущем.