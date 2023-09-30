Лишь один критический день со 2 по 8 октября водным знакам зодиака будет сложно пережить

В начале следующего месяца произойдет закрытие цикла сверхбольших лун. Представителей всех знаков зодиака ожидает суперлуние. Спутник Земли приблизится на максимально близкое расстояние, и астрономы смогут хорошенько разглядеть Луну. Правда, данный период сопряжен с многочисленными испытаниями. 4 октября может стать особенно сложным для представителей водных знаков из-за запоздалой огненной Луны. В это время бедолаги столкнутся со слухами и сплетнями, которые будут распространять о них на работе. Интриги и неприятности могут вызвать напряжение и нестабильность в профессиональной среде. Дома также возникнут конфликты и ссоры, поэтому важно уделять особое внимание отношениям с близким. Ракам, Скорпионам и Рыбам придется столкнуться с финансовыми неудачами. Возможны денежные трудности. В тяжелый период сохраняйте спокойствие и разумный подход к деньгам, чтобы достойно справиться со всеми испытаниями.