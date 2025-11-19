Лишь один фильм Гайдая за границей оценили по заслугам: в России о нем не вспоминают, а в СССР вообще заставили «цензурить»

Режиссеру пришлось вырезать из кадра... самого себя.

Сегодня – ровно 32 года, как с нами нет Леонида Гайдая. Его комедии стали народным достоянием СССР, но знаете ли вы, что за границей по-настоящему оценили вовсе не «Бриллиантовую руку» или «Операцию “Ы”?

Единственный фильм мастера, покоривший Канны – короткометражка «Пес Барбос и необычный кросс». Да, на том фесте картина уступила португальской «Чайной ложке», но зрители ее запомнили надолго.

В первую очередь потому, что здесь впервые появилась легендарная троица – Трус, Балбес и Бывалый, чей универсальный юмор без лишних слов и даже перевода покорил западных критиков. Правда, главная интрига осталась за кадром – причем в прямом смысле.

Гайдай рассчитывал снять сцену с медведем, который оставляет Труса в одних, хм, трусах.

Для сцены с животным, который выбегает из шалаша со штанами героя Никулина, режиссер хотел взять настоящего хищника, но студия запретила – тогда постановщик сам облачился в чучело медведя. Казалось бы, вот оно!

Эпизод отсняли, включили в финальный монтаж, показали цензорам, но их такая импровизация привела в настоящий шок. Их смутила не только комичная откровенность сцены с потерей штанов, но и сам факт «превращения» режиссера в лесного зверя.

В итоге сцену с Гайдаем-мишкой безжалостно вырезали, лишив его такого незаметного камео в собственном же фильме.

Все-таки есть какая-то ирония в том, что эта десятиминутная лента, ставшая для Гайдая творческим пропуском в большое кино и единственной, получившей международное признание на Каннском фестивале, сама оказалась изувечена цензурой.

