Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лишь один фильм Гайдая за границей оценили по заслугам: в России о нем не вспоминают, а в СССР вообще заставили «цензурить»

Лишь один фильм Гайдая за границей оценили по заслугам: в России о нем не вспоминают, а в СССР вообще заставили «цензурить»

19 ноября 2025 17:38
Лишь один фильм Гайдая за границей оценили по заслугам: в России о нем не вспоминают, а в СССР вообще заставили «цензурить»

Режиссеру пришлось вырезать из кадра... самого себя.

Сегодня – ровно 32 года, как с нами нет Леонида Гайдая. Его комедии стали народным достоянием СССР, но знаете ли вы, что за границей по-настоящему оценили вовсе не «Бриллиантовую руку» или «Операцию “Ы”?

Единственный фильм мастера, покоривший Канны – короткометражка «Пес Барбос и необычный кросс». Да, на том фесте картина уступила португальской «Чайной ложке», но зрители ее запомнили надолго.

В первую очередь потому, что здесь впервые появилась легендарная троица – Трус, Балбес и Бывалый, чей универсальный юмор без лишних слов и даже перевода покорил западных критиков. Правда, главная интрига осталась за кадром – причем в прямом смысле.

Лишь один фильм Гайдая за границей оценили по заслугам: в России о нем не вспоминают, а в СССР вообще заставили «цензурить»

Гайдай рассчитывал снять сцену с медведем, который оставляет Труса в одних, хм, трусах.

Для сцены с животным, который выбегает из шалаша со штанами героя Никулина, режиссер хотел взять настоящего хищника, но студия запретила – тогда постановщик сам облачился в чучело медведя. Казалось бы, вот оно!

Эпизод отсняли, включили в финальный монтаж, показали цензорам, но их такая импровизация привела в настоящий шок. Их смутила не только комичная откровенность сцены с потерей штанов, но и сам факт «превращения» режиссера в лесного зверя.

Лишь один фильм Гайдая за границей оценили по заслугам: в России о нем не вспоминают, а в СССР вообще заставили «цензурить»

В итоге сцену с Гайдаем-мишкой безжалостно вырезали, лишив его такого незаметного камео в собственном же фильме.

Все-таки есть какая-то ирония в том, что эта десятиминутная лента, ставшая для Гайдая творческим пропуском в большое кино и единственной, получившей международное признание на Каннском фестивале, сама оказалась изувечена цензурой.

Ранее мы писали: 20 лет, 11 месяцев и 8 дней непрерывного показа на ТВ: российский сериал сверг с престола «Улицы разбитых фонарей» – и попал в Книгу рекордов

Фото: Кадр из фильма «Пес Барбос и необычный кросс» (1961)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? Читать дальше 10 декабря 2025
«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось «Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось Читать дальше 10 декабря 2025
Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая Читать дальше 10 декабря 2025
Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Читать дальше 9 декабря 2025
Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет Читать дальше 9 декабря 2025
Прошлое у Алисы не такое уж светлое: за доброй историей «Гостьи из будущего» скрывается катастрофа — именно поэтому космопираты так ее боялись Прошлое у Алисы не такое уж светлое: за доброй историей «Гостьи из будущего» скрывается катастрофа — именно поэтому космопираты так ее боялись Читать дальше 9 декабря 2025
Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Читать дальше 8 декабря 2025
Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд Читать дальше 8 декабря 2025
Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше