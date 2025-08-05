Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лишь один болливудский фильм установил рекорд, который не покорился даже «Властелину колец»: круче трилогии Джексона ровно в 15 раз

Лишь один болливудский фильм установил рекорд, который не покорился даже «Властелину колец»: круче трилогии Джексона ровно в 15 раз

5 августа 2025 16:40
Лишь один болливудский фильм установил рекорд, который не покорился даже «Властелину колец»: круче трилогии Джексона ровно в 15 раз

А ведь большинство участников съемок работали просто за идею.

Трилогия Питера Джексона славится невероятным масштабом: во «Властелине колец» для батальных сцен понадобилось более 20 000 человек массовки. Однако на фоне одной сцены из индийско-британского фильма почти 50-летней давности культовая трилогия выглядит почти камерной.

В исторической драме «Ганди» Ричарда Аттенборо в массовке участвовало… 300 000 человек. Да, мы тоже пересчитывали нолики.

Лишь один болливудский фильм установил рекорд, который не покорился даже «Властелину колец»: круче трилогии Джексона ровно в 15 раз

Эпизод, для которого понадобилась эта невиданная толпа, — похороны Махатмы Ганди. Он длится чуть больше двух минут, но ради достоверности его снимали с одиннадцати камер, потратив более 20 000 футов плёнки.

А все потому, что Аттенборо в 1982 году хотел не только реконструировать, но и по-настоящему показать масштаб национальной утраты. И сделал это с поразительной точностью: сцену снимали в Дели ровно в день 33-й годовщины убийства Ганди.

Из 300 тысяч участников 95 тысяч были исполнителями по контракту (спойлер: им платили копейки), зато ещё 200 тысяч пришли добровольно — просто чтобы почтить память человека, который изменил Индию.

Лишь один болливудский фильм установил рекорд, который не покорился даже «Властелину колец»: круче трилогии Джексона ровно в 15 раз

Такой подход помог фильму не только войти в Книгу рекордов Гиннесса, но и обеспечил ему культовый статус: картина получила 8 «Оскаров», в том числе за лучший фильм, режиссуру и главную роль Бена Кингсли.

На фоне современных чудес нейросетей и нарисованных толп работа Аттенборо выглядит как подвиг. И как напоминание: ничего мощнее живых людей в кадре кино ещё не придумало.

Ранее мы писали: Заплатили чеканной монетой почти миллиард раз: у провального «Ведьмака» колоссальный бюджет — даже «Властелины колец» вдвое дешевле

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение Короля» (2003), «Ганди» (1982)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
5 фильмов, которые вы не узнаете по оригинальному названию: переводчики сошли с ума — и так появились десятки новых «Астралов» 5 фильмов, которые вы не узнаете по оригинальному названию: переводчики сошли с ума — и так появились десятки новых «Астралов» Читать дальше 6 августа 2025
Пока «Гремлины 3» ждут одобрения, Стивен Спилберг продолжает отказываться снимать сиквел к своей другой хитовой комедии — вот почему Пока «Гремлины 3» ждут одобрения, Стивен Спилберг продолжает отказываться снимать сиквел к своей другой хитовой комедии — вот почему Читать дальше 6 августа 2025
Джордж Лукас уговорил Фрэнсиса Форда Копполу снять всеми отвергнутую гангстерскую драму — она стала одним из лучших фильмов в истории Джордж Лукас уговорил Фрэнсиса Форда Копполу снять всеми отвергнутую гангстерскую драму — она стала одним из лучших фильмов в истории Читать дальше 6 августа 2025
«Я откушу тебе ногу»: самое уморительное камео в «Счастливчике Гилморе 2» — у Эминема, но в фильм он попал абсолютно случайно «Я откушу тебе ногу»: самое уморительное камео в «Счастливчике Гилморе 2» — у Эминема, но в фильм он попал абсолютно случайно Читать дальше 6 августа 2025
Росомаху вырезали из «Фантастической четверки» в последний момент: сам Рид Ричардс умолял о камео Джекмана, но режиссер «забил» на просьбу Росомаху вырезали из «Фантастической четверки» в последний момент: сам Рид Ричардс умолял о камео Джекмана, но режиссер «забил» на просьбу Читать дальше 5 августа 2025
Гнилая свиная голова: зачем Крамеру такая маска — история самого жуткого символа «Пилы» Гнилая свиная голова: зачем Крамеру такая маска — история самого жуткого символа «Пилы» Читать дальше 5 августа 2025
Голливуд против хищников — нет, речь не про инопланетян: сцену из этого фильма включают на фермах — и волки в панике убегают Голливуд против хищников — нет, речь не про инопланетян: сцену из этого фильма включают на фермах — и волки в панике убегают Читать дальше 5 августа 2025
Гениальный Волан-де-Морт не раскусил предательство Снейпа — как же так? Помог особый дар и щепотка хитрости Гениальный Волан-де-Морт не раскусил предательство Снейпа — как же так? Помог особый дар и щепотка хитрости Читать дальше 5 августа 2025
Сценарист «Долгой прогулки» боялся разгромного отзыва от Стивена Кинга — все закончилось куда лучше, чем ожидалось Сценарист «Долгой прогулки» боялся разгромного отзыва от Стивена Кинга — все закончилось куда лучше, чем ожидалось Читать дальше 4 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше