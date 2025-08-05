Лишь один болливудский фильм установил рекорд, который не покорился даже «Властелину колец»: круче трилогии Джексона ровно в 15 раз

А ведь большинство участников съемок работали просто за идею.

Трилогия Питера Джексона славится невероятным масштабом: во «Властелине колец» для батальных сцен понадобилось более 20 000 человек массовки. Однако на фоне одной сцены из индийско-британского фильма почти 50-летней давности культовая трилогия выглядит почти камерной.

В исторической драме «Ганди» Ричарда Аттенборо в массовке участвовало… 300 000 человек. Да, мы тоже пересчитывали нолики.

Эпизод, для которого понадобилась эта невиданная толпа, — похороны Махатмы Ганди. Он длится чуть больше двух минут, но ради достоверности его снимали с одиннадцати камер, потратив более 20 000 футов плёнки.

А все потому, что Аттенборо в 1982 году хотел не только реконструировать, но и по-настоящему показать масштаб национальной утраты. И сделал это с поразительной точностью: сцену снимали в Дели ровно в день 33-й годовщины убийства Ганди.

Из 300 тысяч участников 95 тысяч были исполнителями по контракту (спойлер: им платили копейки), зато ещё 200 тысяч пришли добровольно — просто чтобы почтить память человека, который изменил Индию.

Такой подход помог фильму не только войти в Книгу рекордов Гиннесса, но и обеспечил ему культовый статус: картина получила 8 «Оскаров», в том числе за лучший фильм, режиссуру и главную роль Бена Кингсли.

На фоне современных чудес нейросетей и нарисованных толп работа Аттенборо выглядит как подвиг. И как напоминание: ничего мощнее живых людей в кадре кино ещё не придумало.

Ранее мы писали: Заплатили чеканной монетой почти миллиард раз: у провального «Ведьмака» колоссальный бюджет — даже «Властелины колец» вдвое дешевле