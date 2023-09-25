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Лишь на три знака зодиака финансовый успех обрушится в конце осени: работать больше не придется

25 сентября 2023 12:30
Лишь на три знака зодиака финансовый успех обрушится в конце осени: работать больше не придется

Будут купаться в деньгах.

Говорят, чтобы достичь чего-то, нужно усердно трудиться. Однако трудно отрицать, что не последнюю роль в успехе играет банальная удача, счастливое стечение обстоятельств. Астролог Тамара Глоба предрекла представителям нескольких знаков зодиака финансовый рост в ближайшее время.

Лев

Хватит оставаться в тени — пришло время показать свои способности и таланты. Вместе с повышениями и новыми проектами придут и деньги. Представителей знака ожидает солидное вознаграждение.

Стрелец

Сложный период остался позади: считать копейки больше не придется. Ваши усилия наконец-то оценят по достоинству. Стрельцам начало осени принесет неожиданные предложения. Вернутся люди из прошлого, с которыми можно развивать общее прибыльное дело.

Телец

Судьба вам благоволит. Не стоит откладывать задуманное — любое предприятие окажется успешным. Тельцов ждет продвижение в карьере и множество денежных сюрпризов. Ловите удачу за хвост!

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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