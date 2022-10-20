Лишь этим 3 знакам Зодиака помогает судьба: проверьте себя

В жизни каждого человека бывают трудности, белая полоса периодически сменяется черной, а успехи - поражениями. Однако некоторые люди попадают в сложные ситуации гораздо реже окружающих, а также регулярно получают от судьбы приятные сюрпризы и подарки. Кто-то завидует их невероятному везению, а кто-то считает, что этих счастливчиков оберегают высшие силы. Действительно, астрологи отмечают, что некоторые знаки зодиака находятся под покровительством мироздания. Рассказываем, под какими созвездиями родились самые удачливые люди.

Дева

Представители земного знака порой и сами удивляются, как гладко все складывается в их жизни. Девы - в числе тех везунчиков, которым удается запрыгнуть в последний вагон, оказаться в нужное время в нужном месте, по чистой случайности столкнуться с человеком, который в дальнейшем сыграет в их судьбе особую роль. Люди, настроенные прагматично, могут сказать, что это чистая случайность, однако сами Девы убеждены, что их ведут по жизни высшие силы.

Астрологи полностью с этим согласны - этот знак считается в гороскопе одним из избранных, поэтому фортуна к нему благосклонна.

Стрелец

Люди, рожденные под знаком Стрельца, не получают от мироздания помощь напрямую. Щедрые подарки судьбы не сыплются на них, словно из рога изобилия, однако ее благосклонность проявляется в другом виде.

Вселенная знает, что представители огненного знака - люди упорные, целеустремленные, активные, а еще очень гордые, поэтому прямая поддержка их только обидит.

Куда лучше будет, если превратить ее в увлекательный квест, в котором Стрельцу нужно будет разгадывать посланные знаки, прислушиваться к словам людей, сказанным неслучайно, получать подсказки, которые приведут к удачи и везению.

Рыбы

Мечтательным и неприспособленным к жизни Рыбкам очень сложно без посторонней помощи. Поскольку друзья не могут опекать уроженцев водного знака постоянно, вместо них это делает мироздание.

Астрологи утверждают, что вселенная ни за что не оставит без поддержки тех, кто в этом нуждается, поэтому в самые трудные минуты она дает Рыбкам шанс.

Например, если представитель знака остался без работы, он получает перспективное предложение или знакомится с человеком, который разглядит в нем большой потенциал. Случается, что из-за своей мнительности Рыбы упускают такие возможности, но если они доверяются судьбе, то срывают джек-пот.