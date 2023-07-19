Лишь эти 3 знака Зодиака запросто отметят 100 лет: вот они — долгожители

На длительность жизни влияет множество разных факторов: генетика, образ жизни, наличие пагубных пристрастий и т.д. Астрологи убеждены, что не стоит сбрасывать со счетов знак зодиака человека. Ведь, обратившись к гороскопу, он может заблаговременно узнать о возможных проблемах со здоровьем и предотвратить их - или, по крайней мере, позаботиться о том, чтобы риски были минимальными. Эксперты назвали три знака зодиака, которым самими звездами предначертано стать долгожителями.

Телец

Согласно статистике, средняя продолжительность жизни женщин, рожденных под этим знаком, составляет 80 лет, мужчин - 81. Представители знака - не из тех, кто станет напрасно рисковать своим здоровьем. Они трезво оценивают свои возможности и никогда не станут делать того, что может навредить здоровью.

Стоит отметить, что Телец может похвастаться поистине богатырским здоровьем.

Отличная генетика в совокупности с правильным режимом и питанием в результате дают высокую продолжительность жизни. Единственное, на что звезды советуют обратить внимание этому знаку - проблемы с артериальным давлением.

Дева

Эти представители земной стихии также могут претендовать на звание главных зодиакальных долгожителей. Женщины, рожденные под созвездием Девы, в среднем живут 83 года, мужчины - 78 лет. Такие отличные показатели - результат планомерной работы над собой и профилактики - знак регулярно посещает врачей.

Неотъемлемой частью жизни Девы становится спорт.

Уроженцы этого знака не только приводят себя в превосходную физическую форму, но еще и способствуют укреплению здоровья. Астрологи советуют Девам внимательно следить за пищеварением, поскольку с ним могут возникнуть серьезные проблемы.

Козерог

И мужчины, и женщины, рожденные под этим земным знаком, способны прожить более 80 лет. Другие знаки зодиака считают Козерогов слишком уж прагматичными и рациональными, мол, все у них строго по расписанию. Однако именно такой подход позволяет этому знаку сохранить здоровье на долгие годы.

Даже если у Козерога возникают проблемы с хорошим самочувствием, его осторожность помогает вовремя обратиться к нужному специалисту и устранить их на ранних стадиях.

Астрологи не советуют представителям этого знака увлекаться экстримом - Козерог особенно склонен к травмам.