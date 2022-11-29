Лишь эти 2 знака Зодиака получат повышение в начале 2023 года

Начало нового года всегда ассоциируется с новой главой в жизни. Людям хочется перемен как в личной жизни, так и в профессии. Особенно это актуально для тех, кто уже продолжительное время трудится в своей отрасли, знает ее наизусть и готов перейти на следующую, более высокую ступень в карьерной лестнице. Возможно даже, что повышение по службе станет для кого-то тем заветным желанием, которое загадывают в праздничную полночь под бой курантов. Астрологи рассказали, кто может рассчитывать на профессиональный рост уже на старте 2023 года: таких счастливчиков оказалось всего лишь двое.

Дева

По словам астрологов, первые месяцы нового, 2023 года сулят Деве большие профессиональные достижения. Это время идеально для того, чтобы совершить настоящий прорыв в карьере. Если в предшествующие месяцы уроженцы земного знака испытывали усталость от своей работы, апатию и желание как можно скорее отправиться из офиса домой, то теперь их ценности значительно изменятся.

Быть может, причиной тому будет интересный проект, который поручит Деве руководство.

Со своей задачей представитель этого знака справится настолько хорошо, что руководство задумается: быть может, это повод предложить такому отличному сотруднику должность повыше? Вполне возможно, что перед этим Деве предложат выполнить еще несколько ответственных поручений. Если она блестяще с ними справится, то поднимется на ступеньку выше по карьерной лестнице, по-настоящему удивив окружающих и добившись их уважения.

Водолей

Конец 2022 года станет для Водолеев не самым лучшим периодом в сфере карьеры. Неудачи в офисе заставят представителей воздушного знака усомниться в своих профессиональных качествах и силах. Однако уже в начале 2023 года самооценка Водолея поднимется вверх, чему будут способствовать многочисленные достижения. Самое главное, по мнению астрологов - не сдаваться и не опускать руки, иначе удача обойдет знак стороной.

Не стоит бояться проявлять инициативу.

Водолей - отличный генератор идей, которыми обязательно нужно делиться с руководством. Да, возможно, некоторые из них не будут утверждены, однако небесные светила говорят о том, что большинство предложений одобрят, а самого Водолея отметят солидной премией и повышением. Немаловажно, что представители знака получат поддержку со стороны семьи - они смогут посвятить себя карьере, в то время как вторая половинка возьмет на себя домашние хлопоты.