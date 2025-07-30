Лишь 7 фильмов в истории держат идеальный рейтинг 100/100 вот уже дольше 15 лет — ни Нолана, ни Тарантино в списке нет

Даже Скорсезе со Спилбергом в пролете. А вот целых два мультфильма — нет.

Киноиндустрия богата на хиты, которые казались безупречными с первых минут и до бесконечности, но идеальный рейтинг 100/100 на Rotten Tomatoes — зверь редкий, особенно если эта оценка не просто громкий аванс на старте, а продержалась на пике долгие годы.

И вот, что занятно: среди этих легендарных картин нет ни Кристофера Нолана, ни Квентина Тарантино, чьи фильмы хоть и получают охи да ахи критиков, но до идеальной «соточки» не добираются.

На сегодняшний день лишь семь фильмов удерживают эту заветную сотню в течение минимум десяти лет — и их имена стоит знать, если хотите проверить свой вкус.

1. «История игрушек» (1995)

Полностью компьютерная анимация — еще один вызов кинематографу, который Pixar решил с блеском. История Вуди и Базза навсегда поменяла правила игры — это не просто мультфильм, а эталон сценария, юмора и душевности.

И да, Том Хэнкс и Тим Аллен озвучили героев так, что их химия до сих пор «взрывает» экран. За это кино получило три номинации на «Оскар» и специальный приз за анимацию.

2. «История игрушек 2» (1999)

Продолжение, которое смогло не только повторить успех, но и превзойти оригинал. Тема поиска себя, разлука и память в анимационной оболочке — все это сработало на ура, а музыка и сцена с «When She Loved Me» довели до слез миллионы зрителей. Такой подход — редкий для сиквелов.

3. «Терминатор» (1984)

Тот самый фильм, который доказал, что научная фантастика может быть одновременно кровавой, напряженной и умной. Арнольд Шварценеггер с его минимумом слов и максимумом харизмы стал легендой жанра, а Линда Хэмилтон — воплощением боевого духа.

Кто бы мог подумать, что «Терминатор», довольно бюджетный проект Джеймса Кэмерона с практическими эффектами и пронзительным саундтреком, станет эталоном Sci-Fi.

4. «Филадельфийская история» (1940)

Классика старого Голливуда с Кэтрин Хепберн, Кэри Грантом и Джеймсом Стюартом. Эта быстрая и остроумная романтическая комедия о любви, эго и прощении — еще и урок тонкой игры актеров, который позволяет «Филадельфийской истории» не терять актуальности почти сто лет спустя.

5. «Человек на проволоке» (2008)

Документалка, которая ощущается как триллер. Филипп Пети и его безумный поход по проволоке между башнями-близнецами — история страсти и одержимости, которую режиссер Джеймс Марш рассказывает так, что вы буквально идете по канату вместе с героем.

Фильм получил «Оскар» за лучший документальный фильм и заслуженно держит 100%.

6. «Местный герой» (1983)

Тихий, но поразительный фильм о шотландской деревне, где американский нефтяной магнат находит нечто гораздо важнее денег — душевное спокойствие и маленькое чудо. Баланс сатиры и теплоты, сухого юмора и человечности сделали его культовым у критиков.

7. «Дилижанс» (1939)

Уже почти век этот вестерн Джона Форда считается образцом жанра. Сюжет о разношерстной группе пассажиров, которые едут через опасные земли, полон драматизма, драйва и харизмы, а сам Джон Уэйн вошел в историю именно с «Дилижансом».

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