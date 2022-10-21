Лишь 3 знака Зодиака в ноябре ждет финансовая удача: вот кому повезет

Ноябрь, пожалуй, один из самых затратных месяцев в году. Кто-то ждет “черную пятницу”, чтобы потратить свои кровные на желанные вещи по приятным ценам, кто-то заранее начинает готовиться к Новому году, закупается подарками, планирует праздничный стол и поездку на зимние каникулы. Как бы там ни было, от финансовой удачи в этом месяце не отказался бы никто, но, по словам астрологов, она будет сопутствовать только нескольким знакам зодиака. Рассказываем, кто из зодиакального круга в ноябре сорвет джек-пот.

Телец

Звезды говорят, что больше всего Фортуна будет благосклонна к Тельцу. Представители водного знака в ноябре 2022 испытают настоящий прилив вдохновения, который поможет им на работе.

Тельцы будут неотразимы во время важных переговоров - природное обаяние, красноречие и хорошее чувство юмора позволят им блеснуть при заключении солидной сделки.

Руководство непременно оценит таланты этого знака и поощрит их щедрой премией. Кроме того, по словам астрологов, в последний осенний месяц уроженцы этого знака в принципе будут работать очень плодотворно, что, несомненно, благоприятно отразится на их зарплате, а может быть, и на продвижении по карьерной лестнице.

Дева

Стабильность - именно это качество Девы, по мнению специалистов, поможет им добиться больших успехов в ноябре. Уроженцы земного знака никогда не действуют напролом, сначала они хорошенько обдумывают все возможные варианты, советуются со знающими людьми, а потом, взвесив все за и против, решаются на какой-то шаг.

Благодаря своей осмотрительности Девы не попадают в неприятные ситуации, связанные с финансами, а всегда находятся в выигрыше.

Возможно, что последний осенний месяц сполна наградит представителей знака за сделанные ранее инвестиции - наступит пора “собирать урожай”, который, по словам астрологов, будет весьма солидным и позволит Деве исполнить все свои мечты.

Козерог

Астрологи говорят, что на протяжении всего ноября Козерог будет уверенно подниматься все выше и выше по карьерной лестнице. Соответственно, возрастет и уровень оплаты труда - причем настолько, что уроженцы земного знака сами будут приятно удивлены общей суммой. Кроме того, последний месяц осени будет благоприятным для того, чтобы вложить часть заработанного в какое-нибудь выгодное предприятие - природное чутье подскажет Козерогу, в какой сфере им повезет больше всего.