Лишь 3 женщины не встретят любовь в 2023 году: вот их имена

Обладательницам этих имен не суждено наладить свою личную жизнь в ближайшие двенадцать месяцев.

Пожалуй, одно из самых распространенных желаний, которые загадывают люди в новогоднюю полночь - найти свою любовь. Кто-то искренне верит, что высшие силы услышат его мечту и помогут в ее осуществлении, кто-то делает это из любопытства, мол, сработает - не сработает, третьи просто отдают дань традиции. Специалисты в области эзотерики рассказали, что обладательницам некоторых имен можно не тратить время на загадывание этого желания - все равно оно не исполнится. Дело в том, что в 2023 году планеты-покровительницы будут не на их стороне и не дадут ни малейшего шанса на женское счастье.

Елизавета

По мнению специалистов, девушки, которых родители назвали именем Елизавета, в наступающем 2023 году окажутся у фортуны в черном списке. Даже если на их пути появятся симпатичные и по всем критериям подходящие для серьезных отношений мужчины, ничего не получится. Блок на судьбоносные знакомства будет стоять вплоть до ноября следующего года. Только после этого Лиза сможет рассчитывать на благоприятные перемены в личной жизни. А пока ей остается только терпеливо ждать, когда на смену черной полосе придет белая.

Это время можно использовать для саморазвития.

Вероника

Обладательницам имени Вероника повезло меньше, чем Лизам - они обречены на одиночество вплоть до конца 2023 года. Поскольку Ника не привыкла отступать, она, несомненно, попробует изменить обстоятельства, вопреки воле планеты-покровительнице обрести свое личное счастье. Однако специалисты предостерегают носительниц этого имени от интрижек - в надежде обмануть судьбу они могут попасть в руки к мошенникам или столкнуться с представителем психологической “темной триады”.

Вырваться из опасных и токсичных отношений будет крайне трудно, поэтому лучше просто подождать лучших времен.

Регина

Женщины, получившие от родителей царственное имя Регина, в 2023 году вряд ли почувствуют себя обделенными мужским вниманием. Представители сильного пола всегда рады пофлиртовать с Региной, а может быть даже, попробовать построить с ней серьезные отношения. Однако в результате обладательница этого имени все равно останется в одиночестве. Дело в том, что она будет наслаждаться своей властью, манипулировать влюбленными в нее парнями, но в какой-то момент ее намерения будут раскрыты.