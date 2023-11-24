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Лишь 2% человек могут обмануть этот тест: он раскроет правду о типе вашей личности

24 ноября 2023 14:40
Лишь 2% человек могут обмануть этот тест: он раскроет правду о типе вашей личности

Просто выберите картинку.

Тесты на определение типа личности обычно долгие, подробные, со множеством сложных вопросов. И при этом все равно неточные.

Они позволяют составить лишь примерный портрет человека, но упускают важные особенности и черты характера. К счастью, есть более простой и интересный способ узнать о себе больше.

Выберите из девяти картинок одну — этого достаточно, чтобы понять, что вы из себя представляете. Результаты проверки совпадают у 99% тех, кто прошел тест. Лишь единицам удается обмануть систему.

Не задумывайтесь над изображениями, не пытайтесь мыслить рационально. Нажмите на ту, которая понравится больше остальных или первой бросится в глаза — так получится точнее.

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Фото: Фотобанк - unsplash.com
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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