Лишь 2% человек могут обмануть этот тест: он раскроет правду о типе вашей личности

Тесты на определение типа личности обычно долгие, подробные, со множеством сложных вопросов. И при этом все равно неточные.

Они позволяют составить лишь примерный портрет человека, но упускают важные особенности и черты характера. К счастью, есть более простой и интересный способ узнать о себе больше.

Выберите из девяти картинок одну — этого достаточно, чтобы понять, что вы из себя представляете. Результаты проверки совпадают у 99% тех, кто прошел тест. Лишь единицам удается обмануть систему.

Не задумывайтесь над изображениями, не пытайтесь мыслить рационально. Нажмите на ту, которая понравится больше остальных или первой бросится в глаза — так получится точнее.