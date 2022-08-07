Лишь 10% людей могут справиться с этим тестом на зрительную память

Если вы никак не можете запомнить, где в офисе располагается кабинет бухгалтерии,

постоянно путаете Галину Ивановну с Полиной Петровной и регулярно допускаете ошибки в слове "электрификация", значит, у вас есть проблемы со зрительной памятью. Не стоит пугаться, это вовсе не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Ведь зрительную память можно прокачать с помощью специальных упражнений. Так, например, специалисты рекомендуют регулярно решать головоломки на внимательность. Помните забавные картинки "Найди десять отличий" в детских журналах? Подобные вещи не стоит воспринимать просто как развлечение – они действительно полезны не только для малышей, но и для взрослых. Еще один способ потренировать свою зрительную память – во время общения с человеком или пребывания в каком-нибудь месте обращать внимание на детали, а потом, после завершения разговора или перемещения в другую локацию, постараться их вспомнить. Если поставить перед мозгом задачу запоминать, он ее выполнит.

Нуждается ли ваша зрительная память в дополнительных тренировках? Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо у вас развит этот тип памяти.