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Лишь 10% людей могут справиться с этим тестом на зрительную память

7 августа 2022 07:20
Лишь 10% людей могут справиться с этим тестом на зрительную память

Узнайте, входите ли вы в число этих счастливчиков.

Если вы никак не можете запомнить, где в офисе располагается кабинет бухгалтерии,

постоянно путаете Галину Ивановну с Полиной Петровной и регулярно допускаете ошибки в слове "электрификация", значит, у вас есть проблемы со зрительной памятью. Не стоит пугаться, это вовсе не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Ведь зрительную память можно прокачать с помощью специальных упражнений. Так, например, специалисты рекомендуют регулярно решать головоломки на внимательность. Помните забавные картинки "Найди десять отличий" в детских журналах? Подобные вещи не стоит воспринимать просто как развлечение – они действительно полезны не только для малышей, но и для взрослых. Еще один способ потренировать свою зрительную память – во время общения с человеком или пребывания в каком-нибудь месте обращать внимание на детали, а потом, после завершения разговора или перемещения в другую локацию, постараться их вспомнить. Если поставить перед мозгом задачу запоминать, он ее выполнит.

Нуждается ли ваша зрительная память в дополнительных тренировках? Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо у вас развит этот тип памяти.

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Елена Королева
Елена Королева
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