Лишь 1 фильм в 2025 году на «Википедии» искали чаще, чем Роналду и Папу Римского: в России хоррор назвали «повесточкой про упырей»

2025 год, мир раздирают природные и не очень катаклизмы, а в топе самых посещаемых страниц «Википедии» – не только политики и скандальные личности, но и… фильм ужасов. Картина Райана Куглера «Грешники» обошла в рейтинге Оззи Осборна, Криштиану Роналду, Мистера Биста, Папу римского Франциска и кого только не. Как же так вышло?

На IMDb у «Грешников» солидные 7.6/10, а на «Кинопоиске» – скромные 6.7. Отзывы в России тоже полярные: 17 положительных, 6 отрицательных и 4 нейтральных.

И если фанаты хвалят атмосферу, музыку и игру Майкла Б. Джордана, то критики ворчат: «Повесточка!» – мол, фильм слишком явно играет на темах «бед афроамериканцев».

О чём, собственно, речь? «Грешники» – это стилизованный под юг США 1930‑х готический триллер о двух братьях‑близнецах, которые возвращаются в родной город и сталкиваются с… ну, конечно, с вампирами.

Почему же фильм стал феноменом? Во‑первых, маркетинг: трейлеры с харизматичным Джорданом и намёками на «От заката до рассвета» сделали своё дело. Во‑вторых, саундтрек – музыка Людвига Йоранссона превращает каждую сцену в мини‑концерт. В‑третьих, визуал: оператор Отем Дюральд создаёт картинку, от которой сложно оторваться.

Но вот в России к «Грешникам» отнеслись с прохладцей. Часть зрителей считает, что акцент на «black culture» и социальные подтексты затмевают сам ужас.

«Вместо вампиров – урок истории на максималках», – иронизируют хейтеры в отзывах.

Так или иначе, «Грешники» доказали: даже в эпоху супергеройского кино массового зрителя можно удивлять кем-то кроме мужчин в латексных трико. Пусть даже и с «повесточкой».

