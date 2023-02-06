Лишь 1 человек из 100 сможет угадать все эти картины по фрагментам

Золотой фонд мировой живописи насчитывает немало великих полотен. Но, к сожалению, не все из них сохранились до наших дней в первозданном виде. Некоторые картины пострадали во время стихийных бедствий, некоторые были повреждены человеческими руками. Например, известная работа Рембрандта “Ночной дозор” в 1715 году была размещена в амстердамской ратуши. Чтобы полотно поместилось в одном из залов, местные умельцы не нашли ничего лучшего, как обрезать его с обеих сторон, а также сверху и снизу. Поклонников искусства возмутят цифры - слева край был обрезан на 64 сантиметра, справа - на семь, а сверху и снизу - на 11 и 23 сантиметра соответственно. К несчастью, фрагменты, убранные варварским способом, не сохранились для потомков, полностью судить о сюжете картины можно только по ее уменьшенной копии, созданной художником Герритом Люнденсом. В 2019 году специалисты решили восполнить пробелы и восстановили на основе копии недостающие фрагменты с помощью нейросети. В дальнейшем их распечатали и разместили по периметру оригинального полотна.

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