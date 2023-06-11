Липницкая оголилась в честь 25-летия: сложно поверить, но это рожавшая женщина (фото)

Юлия Липницкая при не очень позитивных обстоятельствах завершила карьеру в 2017 году. Однако интерес фанатов фигурного катания к ней не утихает до сих пор. Сначала юная фигуристка лечилась от анорексии в Европе. Потом публика обсуждала излишний набор веса Липницкой. Затем в Сеть просочилась информация, что она стала мамой.

Теперь жизнь девушки наконец-то вошла в привычную колею. Она наслаждается материнством и работает тренером в спортшколе Евгения Плющенко. Но и о поклонниках не забывает. В соцсетях Липницкая опубликовала горячее фото из отпуска, и фанаты тут же начали пускать слюни от восторга.

По мнению подписчиков, сейчас фигура спортсменки выглядит идеальной. И она вовсе не похожа на женщину, которая совсем недавно стала матерью. Да и в принципе на женщину, которая рожала. Фанаты призвали скромницу-Липницкую почаще публиковать фото с отдыха, чтобы служить им мотиватором в занятиях спортом и здоровом образе жизни.