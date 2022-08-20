Лимит доверия исчерпан: вот почему принц Уильям отказался от встречи с опальным братом

Принц Гарри и Меган Маркл вскоре вновь посетят Великобританию. Однако встречи герцога Сассекского со своим братом, принцем Уильямом, можно не ждать, и на то есть веская причина.

Отношения родственников разладились после скандального интервью, которое Гарри вместе с супругой дал Опре Уинфри. В результате общение двух братьев практически сошло на нет. Доказательством тому служит тот факт, что во время празднования платинового юбилея Ее Величества сыновья принцессы Дианы старались не пересекаться друг с другом.

Как пишет портал Daily Mail , принц Уильям отказался от общения с опальным братом, потому что больше ему не доверяет. Прежде чем возобновить связь с Гарри герцог Кембриджский решил дождаться выхода его мемуаров.

Оказалось, что лимит доверия Уильяма исчерпан. Принц полагает, что все сказанное им во время общения с Гарри, впоследствии может быть предано огласке и представлено не в лучшем свете.