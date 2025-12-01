«Ликвидацию» все помнят, но есть и другие: взгляните на 5 фильмов с Владимиром Машковым – узнаете их по кадрам? (тест)

Предлагаем вам проверить свою киноэрудицию с помощью занимательного теста: попробуйте узнать пять культовых картин с Владимиром Машковым по кадрам. Возможно, задача будет не самой простой, ведь за годы своей карьеры актер воплотил на экране огромное количество образов.

Кстати, эту киновикторину мы приурочили к личному празднику артиста – 27 ноября Владимиру Машкову исполнилось 62 года. Его карьера – это яркая история успеха, в которой нашлось место и голливудским блокбастерам, и глубоким авторским драмам, ставшим классикой российского кинематографа.

Таким образом, угадывая кадры, вы не только освежите в памяти великолепные фильмы, но и мысленно поздравите одного из самых талантливых и узнаваемых артистов. Желаем приятной игры и ярких воспоминаний!

Ранее мы писали: «Наследник “Место встречи изменить нельзя”»: «Ликвидацию» в Израиле полюбили даже сильнее, чем в России, а ругают лишь за одно