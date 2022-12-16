Лика Стар пропала после громкого скандала: посмотрите, что с ней стало в 49 лет

Карьера Лики Стар развивалась стремительно. Певица выпускала хит за хитом, снялась для русской версии журнала Playboy, стала первой в России девушкой-диджеем и угодила в громкий скандал, который и поставил крест на ее звездном будущем.

Знаменитость допустила роковую ошибку — закрутила роман с Владимиром Пресняковым. Это не понравилось Алле Пугачевой, которая на тот момент была тещей музыканта, поэтому избежать конфликта не удалось.

В свое время Стар призналась, что именно Примадонна отечественной эстрады сделала так, чтобы она исчезла со всех радаров. В итоге популярность Лики начала стремительно угасать.

После ухода со сцены знаменитость родила сына и решила посвятить себя его воспитанию. Однако позже все же вновь начала петь, но не в России, а в Великобритании. Потом артистка перебралась в Италию, где вышла замуж и родила еще двоих детей.

В настоящий момент певица обитает на Сардинии вместе с семьей. Звезда ведет социальные сети, где публикует фотографии, на которых демонстрирует себя во всей красе. Стоит отметить, что в свои 49 лет артистка выглядит довольно неплохо — она может похвастаться гладкой и свежей кожей лица и густыми волосами.