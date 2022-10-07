Лихо отомстил за обиды: чем сейчас занимается Потехин из «Руки вверх!»

Распад группы «Руки вверх!» в 2006 году стал большой неожиданностью для поклонников. Фанаты активно гадали, что же произошло между участниками, почему же они отправились в сольное плавание. Со временем стало понятно, что Сергей Жуков и Алексей Потехин серьезно поссорились и уже больше не смогут работать вместе.

При этом Жуков не стал отказываться от успешного бренда. Спустя некоторое время он начал выступать под привычным названием коллектива и выпускать новые песни. Со времени официального распада он представил полноценный альбом и несколько сборников, а его выступления считаются одними из самых популярных в стране.

Потехин тоже решил построить свою карьеру на славе «Руки вверх!». Первое время в многочисленных интервью он не скрывал своей обиды на бывшего коллегу. Спустя несколько лет артист организовал собственный коллектив «Поднимаем руки вверх», где в напарники себе взял певца Сергея Богданова, который внешне очень сильно похож на Жукова. В таком составе музыканты съездили в несколько туров по провинциальным городам страны, где исполняли главные хиты коллектива.

Жуков не оценил подобной инициативы бывшего коллеги и попытался восстановить справедливость. В итоге Потехин согласился переименовать свою группу и продолжает выступления под названием «Потехин Бэнд». Артисты практически не выпускают новых композиций, исполняя лишь старые хиты «Руки вверх!».