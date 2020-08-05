«Лихие годы»: архивное фото Аллегровой и Николаева потрясло сеть 

Роман Родин, личный фотограф Аллы Пугачевой, продолжает делиться со своими подписчиками снимками из 90-х. На очереди оказалась фотография, сделанная мастером в 1995 году. На ней еще молодые Ирина Аллегрова и Юрий Николаев сидят в обнимку. Певица держит в руках лимон. Возможно, артисты собирались пить чай.

По всей видимости, снимок был сделан в самолете. «Классные люди, лихие годы», – подписал фотографию Родин.

Поклонники пришли в восторг, увидев знакомых звезд. Оказывается, многие их даже не узнали. Конечно, фанаты поблагодарили фотографа за такой архивный кадр и засыпали любимых музыкантов комплиментами. «Ирка такая молодая», «Очень любим, спасибо вам, Роман, за фото», «Очень красивая фотография, обожаю», «Красивые», — отметили многие фолловеры.

Напомним, что недавно Родин выложил в свой микроблог снимок Ирины Понаровской до всех ее пластических операций. Подписчики заявили, что в то время она выглядела гораздо лучше, чем сейчас. Они восхитились ее естественной красотой и расстроились из-за того, что знаменитая певица решила сохранить молодость с помощью пластической хирургии.