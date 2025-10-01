«Лиговский», «Босс», «Девятый отдел»: сможете отличить вымышленный сериал от настоящего? (тест)

Российские криминальные и детективные сериалы часто звучат так, будто их названия придуманы по одному шаблону. «Невский», «Литейный», «Первый отдел» — процедуралов было так много, что иной раз начинаешь сомневаться, какой реально выходил в эфир, а какой существует только в воображении сценаристов и зрителей.

В бесконечном потоке однотипных заголовков легко потеряться даже самым опытным поклонникам многосерийных драм. Мы решили сыграть на этом и проверить вашу внимательность.

В тесте вас ждут как громкие хиты, так и малоизвестные проекты, которые шли на второстепенных каналах и могли пролететь мимо. Задача проста: отличить настоящее название от нашей выдумки. Задачка кажется лёгкой? Посмотрим, ведь сами создатели проектов порой подкидывали такие названия, что невольно открываешь рот от изумления.

