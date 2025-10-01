Меню
«Лиговский», «Босс», «Девятый отдел»: сможете отличить вымышленный сериал от настоящего? (тест)

1 октября 2025 10:23
От простых до заковыристых вопросов.

Российские криминальные и детективные сериалы часто звучат так, будто их названия придуманы по одному шаблону. «Невский», «Литейный», «Первый отдел» — процедуралов было так много, что иной раз начинаешь сомневаться, какой реально выходил в эфир, а какой существует только в воображении сценаристов и зрителей.

В бесконечном потоке однотипных заголовков легко потеряться даже самым опытным поклонникам многосерийных драм. Мы решили сыграть на этом и проверить вашу внимательность.

В тесте вас ждут как громкие хиты, так и малоизвестные проекты, которые шли на второстепенных каналах и могли пролететь мимо. Задача проста: отличить настоящее название от нашей выдумки. Задачка кажется лёгкой? Посмотрим, ведь сами создатели проектов порой подкидывали такие названия, что невольно открываешь рот от изумления.

«Мы вас вылечим»: тест для поклонников кино СССР — вспомните 5 фильмов по кадрам со скорой.

Фото: Фото: Кадры из сериалов «Первый отдел», «Невский», «Шеф»
