Лифт размером с «однушку»: баснословная цена дома Джигана больше не секрет

На днях Оксана Самойлова похвасталась подписчикам переездом. По ее словам, они около двух лет искали подходящий дом, так как их большая семья уже «выросла» из предыдущего. Но идеальная недвижимость все не находилась. Наконец, когда совсем отчаялись, они все-таки присмотрели «дом мечты», в который спешно переехали.

Модель обмолвилась, что дом обладает внушительной «квадратурой». Там даже есть лифт размером со стандартную «однушку» вместимостью 13 человек. В 4-этажном доме предусмотрены комнаты с отдельными ванными для трех дочерей и сына Оксаны и Джигана.

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Баснословная цена дома звездной пары больше не секрет. Предыдущий особняк площадью почти в 800 кв.м. в элитном подмосковном поселке Оксана и Джиган выставили на продажу за 140 млн рублей. Как объяснил риелтор Юрий Паршиков, скорее всего, в цену был заложен тот факт, что недвижимость принадлежала знаменитостям. Новое жилье даже визуально гораздо больше по площади и, соответственно, по-другому оценивается. Но средств от продажи прежней недвижимости могло хватить на такую покупку, и от Джигана не потребовалось большой доплаты.