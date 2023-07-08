Лида из сериала «Две судьбы» и спустя 20 лет как девочка: секрет не в пластике

Анжелика Вольская дебютировала в кино в начале 00-х, когда снялась в нашумевшем сериале «Две судьбы». Актриса сыграла стервозную интриганку Лиду, которая ради достижения своих целей шла по головам.

После огромного успеха картины Вольская стала востребованной актрисой. Ее начали активно снимать в сериалах, и профессия полностью поглотила актрису. Муж Анжелики не был рад, что теперь супруга пропадает на съемках и не занимается только им. Вскоре они подали на развод.

Вольская даже не думала о новых отношениях, когда повстречала актера Дмитрия Ячевского. Он был глубоко женатым человеком, но это не помешало ему влюбиться в Анжелику. Ради нее он ушел из семьи, потому что понял, что не может жить без Вольской.

По сей день актриса счастлива с Ячевским. В свои 53 года она прекрасно выглядит и почти не изменилась со времен «Двух судеб». Секрет ее красоты не в пластике, а в здоровом образе жизни, как призналась сама Анжелика.

«Да, время над ней не властно. Счастья и удачи этой замечательной актрисе», «Яркая, красивая, безусловно талантливая артистка»,

— пишут пользователи Сети о Вольской.