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Лида из «Операции "Ы"» без грима другой человек: точно разочаруетесь

9 августа 2023 13:00
Лида из «Операции

Такое было сложно даже представить.

Современные фильмы многие ругают за чрезмерное использование компьютерной графики. Но при этом забывают, что и в советские времена режиссеры тоже не были приверженцами естественной красоты.

Правда, в те времена похвастаться технологиями и хромакеем не могли, поэтому вовсю использовали возможности косметики и грима. Зато с помощью нейросети теперь можно представить, какими были бы героини культовых советских фильмов, если бы они показались на экране не с макияжем, а в своей натуральной красоте.

Например, все помнят милашку Наталью Селезневу, которая сыграла Лиду в комедии Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Без макияжа она сразу растеряла свое очарование. Если бы такую девушку кто-то встретил на улице или в магазине, то прошел бы мимо и вряд ли мог соблазниться ее естественным видом.

Лида из «Операции "Ы"» без грима другой человек: точно разочаруетесь
Фото: Кадр из фильма "Операция «Ы» и другие приключения Шурика" 1965
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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