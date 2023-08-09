Лида из «Операции "Ы"» без грима другой человек: точно разочаруетесь

Современные фильмы многие ругают за чрезмерное использование компьютерной графики. Но при этом забывают, что и в советские времена режиссеры тоже не были приверженцами естественной красоты.

Правда, в те времена похвастаться технологиями и хромакеем не могли, поэтому вовсю использовали возможности косметики и грима. Зато с помощью нейросети теперь можно представить, какими были бы героини культовых советских фильмов, если бы они показались на экране не с макияжем, а в своей натуральной красоте.

Например, все помнят милашку Наталью Селезневу, которая сыграла Лиду в комедии Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Без макияжа она сразу растеряла свое очарование. Если бы такую девушку кто-то встретил на улице или в магазине, то прошел бы мимо и вряд ли мог соблазниться ее естественным видом.