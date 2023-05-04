Лида из «Двух судеб» в 51 год даже не пользуется кремами: оцените, как хороша

Анжелика Вольская сыграла множество самых разных ролей, но главная среди них только одна — Лида из полюбившегося зрителям сериала «Две судьбы». Этот проект сделал актрису настоящей звездой, поэтому и сегодня у нее есть множество поклонников.

Фанаты восхищаются не только талантом артистки, но и ее потрясающей внешностью. В 51 год Вольская действительно выглядит великолепно. Еще больше удивляет тот факт, что, в отличие от многих коллег, она никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. Более того, знаменитость отказалась и от всевозможных кремов.

Актриса уверена, что даже самая дорогая косметика бессильна, если не вести правильный и здоровый образ жизни. Чтобы избежать синяков под глазами, скорого появления морщин и не страдать от отеков, Вольская следит за питанием и режимом сна. И стоит признать, что такая тактика дает отличные результаты.