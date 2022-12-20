Лицом не вышла: сегодня на карьере юной Светланы Немоляевой поставили бы крест

Всесоюзная слава пришла к Светлане Немоляевой не сразу. Впервые яркую роль в кино артистка сыграла, когда ей был 21 год. Тогда знаменитость, которой прежде приходилось отмечаться лишь в эпизодах, воплотила Ольгу в фильме «Евгений Онегин».

Вот только тогда о большой популярности речи не шло. Пожалуй, настоящей звездой Немоляева стала лишь после того, как засветилась в известной картине Эльдара Рязанова «Служебный роман». На тот момент ей было уже 40 лет, поэтому с полной уверенность можно сказать, что своего часа актрисе пришлось ждать довольно долго.

Между тем сегодня на карьере Немоляевой и вовсе поставили бы крест. Все потому, что по современным меркам артистка не вышла лицом. В юности Светлана Владимировна могла похвастаться довольно пышными щечками, что уж точно не красит ни одну актрису. Теперь режиссеры желают видеть в своих проектах красоток с модельными фигурами, кукольными личиками и острыми скулами.